Росреестр Татарстана: Сроки оформления недвижимости сократились до одного дня

В первом квартале 2024 года сроки оформления недвижимости в Татарстане составили менее двух дней, а для кадастрового учета и регистрации прав на бытовую недвижимость при подаче заявления в электронном виде — всего один день. Такие данные представило Управление Росреестра по Татарстану.

При проведении единой процедуры, включающей одновременную регистрацию прав и кадастровый учет, специалистам требуется до четырех дней. При этом процент возврата документов без рассмотрения составляет лишь 1% и 0,3% соответственно. Лилия Бурганова, замруководителя Росреестра Татарстана, отметила, что в 87% случаев сроки кадастрового учета и регистрации прав на объекты бытовой недвижимости составляют один рабочий день, тогда как по закону на это отводится пять дней. Ежемесячно ведомство обрабатывает около 12 тысяч таких обращений в электронном виде.

С начала года было подано около 47 тысяч электронных заявлений на учетно-регистрационные действия. В Росреестре также напомнили, что к бытовой недвижимости относятся жилые и садовые дома, индивидуальные гаражи, хозяйственные постройки и объекты вспомогательного использования, находящиеся на участках, предназначенных для личного подсобного хозяйства, садоводства, индивидуального жилищного строительства и строительства гаражей для личных нужд.