Росреестр Татарстана вернул в сельхозоборот более 2 тысяч гектаров земель

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Республика
13 октября 2024  11:20

Государственные инспекторы Росреестра Татарстана обследовали более двух тысяч земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью свыше 618 тысяч гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий, проведенных без взаимодействия с правообладателями, выявлено 930 признаков нарушений земельного законодательства. Среди них – 57 карьеров по добыче общераспространенных полезных ископаемых и 144 несанкционированные свалки ТБО.

Благодаря работе инспекторов более 2,2 тысяч гектаров сельхозугодий приведены в соответствие и возвращены в сельскохозяйственный оборот. Более 150 материалов о выявленных признаках неиспользования земель сельскохозяйственного назначения направлены в Россельхознадзор для принятия мер реагирования.

Напомним, в России действует мораторий на проведение большинства плановых проверок до 2030 года. В 2024 году основной акцент в работе Росреестра сделан на профилактику нарушений земельного законодательства: ведомство информирует собственников и арендаторов сельхозземель о необходимости неукоснительно соблюдать требования закона.

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