Российские фигуристы вылетят на Олимпиаду в Пекин 1 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генерального директора Федерации фигурного катания РФ Александра Когана, спортсмены на Олимпийские игры для командных выступлений. Так, в дисциплине примут участие по одному представителю мужского и женского пола одиночного катания, пары и танцевальный дуэт.

Возможно в одиночном катании Россию представит уроженка Татарстана Камила Валиева.

Соревнования продлятся в 4 по 7 февраля, сама Олимпиада с 4 до 20 февраля.

Ранее «КВ» сообщали, что «Рубин» планирует «перехватить» Артема Соколова у «Крыльев Советов».