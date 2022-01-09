 Российские фигуристы вылетят на Олимпиаду в Пекин 1 февраля
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Российские фигуристы вылетят на Олимпиаду в Пекин 1 февраля

Командные соревнования по фигурному катанию пройдут с 4 по 7 февраля.

Спорт
9 января 2022  14:36
Автор:
Роза Габитова

Российские фигуристы вылетят на Олимпиаду в Пекин 1 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генерального директора Федерации фигурного катания РФ Александра Когана, спортсмены на Олимпийские игры для командных выступлений. Так, в дисциплине примут участие по одному представителю мужского и женского пола одиночного катания, пары и танцевальный дуэт.

Возможно в одиночном катании Россию представит уроженка Татарстана Камила Валиева.

Соревнования продлятся в 4 по 7 февраля, сама Олимпиада с 4 до 20 февраля.

Ранее «КВ» сообщали, что «Рубин» планирует «перехватить» Артема Соколова у «Крыльев Советов».

 

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