Российские школы переходят на государственные учебники по истории и обществознанию

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Россия/Мир
11 февраля 2025  16:26

С 1 сентября 2026 года российские школы внедрят единые государственные учебники по истории, обществознанию и духовно-нравственной культуре. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время выступления в Государственной Думе, передает РИА Новости.

По словам министра, обновленный учебник по обществознанию будет уделять особое внимание традиционным ценностям, смещая акцент с либеральных концепций.

«Вчера мы получили рукопись учебника по обществознанию для старших классов, и уже через два года все школы перейдут на единые государственные учебники по предметам, формирующим мировоззрение», – заявил Кравцов.

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