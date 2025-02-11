Российские школы переходят на государственные учебники по истории и обществознанию

С 1 сентября 2026 года российские школы внедрят единые государственные учебники по истории, обществознанию и духовно-нравственной культуре. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время выступления в Государственной Думе, передает РИА Новости.

По словам министра, обновленный учебник по обществознанию будет уделять особое внимание традиционным ценностям, смещая акцент с либеральных концепций.

«Вчера мы получили рукопись учебника по обществознанию для старших классов, и уже через два года все школы перейдут на единые государственные учебники по предметам, формирующим мировоззрение», – заявил Кравцов.