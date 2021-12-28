 Российский космонавт с МКС поздравил альметьевцев с Новым годом
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Российский космонавт с МКС поздравил альметьевцев с Новым годом

Также Антон Шкаплеров пожелал городу дальнейшего процветания. 

Истории
28 декабря 2021  15:37
Автор:
Эдуард Салихов

Российский космонавт с Международной космической станции поздравил жителей Альметьевска с наступающим Новым годом. 

«Уважаемые альметьевцы, поздравляю вас с наступающим 2022 годом Тигра. Желаю вашему городу дальнейшего процветания и развития, чтобы Альметьевск преображался с каждым днем», — сказал космонавт.

Шкаплеров также пожелал изменений в жизни в лучшую сторону.

«Желаю чтобы жизнь изменилась в лучшую сторону и все проблемы и болезни отошли в сторону. Пускай этот год будет полон радостных событий и счастливых моментов. Пусть рядом с вами будут родные и близкие люди. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, нескончаемого потока финансов и исполнения заветных желаний», — подытожил летчик-космонавт.

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Российский космонавт с МКС поздравил альметьевцев с Новым годом
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