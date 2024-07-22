Российско-китайский диалог по энергетическому переходу прошел в Казани

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Россия/Мир
22 июля 2024  13:12
Автор:
Эндже Гарафиева

В Академии наук Татарстана состоялся круглый стол «Энергетический переход и устойчивое развитие», собравший ведущих экспертов из России и Китая для обсуждения ключевых вопросов совместного развития инженерного потенциала.

Обсуждалась подготовка высококвалифицированных специалистов для реализации совместных проектов в сфере высоких технологий. Российские вузы представили свои программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, направленные на укрепление сотрудничества между странами в сфере технологий. Особое внимание было уделено подготовке инженеров для проектирования, производства и эксплуатации электротранспорта, ключевого элемента перехода к устойчивому развитию.

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