Российскую студвесну в Казани посвятят Году защитника Отечества и 80-летию Победы

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Город
28 января 2025  11:19

XXXIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» в этом году пройдет в Казани и будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также объявленному в стране Году защитника Отечества. Об этом сообщила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, передает агентство ТАСС.

Замминистра отметила, что выбранная тема станет краеугольным камнем, вокруг которого развернется программа фестиваля. «Это ключевая магистраль, которая объединит все мероприятия „Российской студенческой весны“ в этом году», — добавила она.

Ранее министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков заявил, что фестиваль соберет около 3,5 тыс. участников.

Напомним, что финал предыдущего фестиваля, XXXII «Российская студенческая весна», проходил в Саратове с 26 мая по 1 июня 2024 года и был приурочен к 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина.

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