Россия не вышла в четветьфинал соревнований по Dota 2

Первые матчи плей-офф фиджитал-MOBA состоялись в Казани. Стало известно, кто пройдет в четвертьфинал соревнований. Вот, как сыграли команды:

Azure Ray (Китай) - Geek Fam (Филиппины) - 2:1;

Entity (Европа) - Beastcoast (Перу) - 2:0;

Boom Esports (Перу) - Thunder Awaken - (Перу) - 2:0;

Neon (Филиппины) - Winter Bear (Иран) - 2:0.

К слову, проигравшие команды заняли 9-12 место и заработали по 25 тыс долларов.

Сегодня в Казани пройдут четвертьфинальные поединки. До 25 февраля определятся победители. Финалисты будут бороться за чемпионский титул и 350 тысяч долларов.