Россия разрабатывает суверенную систему образования для технологического лидерства

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о создании в России суверенной системы образования, направленной на укрепление технологического, культурного и социального развития страны, пишет РИА Новости.

«Наша задача — построить образовательную систему, которая сплотит общество, раскроет потенциал каждого гражданина и обеспечит лидерские позиции России», — подчеркнул Чернышенко в ходе Всероссийского совещания с региональными министрами образования.

Стратегия, над которой уже ведётся работа, будет представлена в виде компактного 50-страничного документа. «Сейчас завершаем редактуру, а основные мероприятия по реализации плана будем разрабатывать совместно с регионами», — добавил вице-премьер.