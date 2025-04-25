Россия разрабатывает суверенную систему образования для технологического лидерства

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Россия/Мир
25 апреля 2025  16:33

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о создании в России суверенной системы образования, направленной на укрепление технологического, культурного и социального развития страны, пишет РИА Новости.

«Наша задача — построить образовательную систему, которая сплотит общество, раскроет потенциал каждого гражданина и обеспечит лидерские позиции России», — подчеркнул Чернышенко в ходе Всероссийского совещания с региональными министрами образования.

Стратегия, над которой уже ведётся работа, будет представлена в виде компактного 50-страничного документа. «Сейчас завершаем редактуру, а основные мероприятия по реализации плана будем разрабатывать совместно с регионами», — добавил вице-премьер.

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Россия разрабатывает суверенную систему образования для технологического лидерства
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