Россия сохранила нулевой показатель по усыновлению детей за рубеж в 2024 году

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в 2024 году ни один российский ребенок не был усыновлен иностранными семьями. Этот показатель стал результатом последовательного сокращения: в 2023 году за границу уехали 6 детей, в 2022-м – 57.

«Наша задача – удержать нулевой показатель, ведь в России достаточно замещающих семей. Нет необходимости отправлять наших детей за рубеж», – подчеркнула Львова-Белова.

Омбудсмен также обратила внимание на проблему отслеживания судеб ранее усыновленных за границу детей. В текущих политических условиях сопровождение таких случаев значительно затруднено, пишет РИА Новости.