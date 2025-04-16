Россия сохранила нулевой показатель по усыновлению детей за рубеж в 2024 году

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Россия/Мир
16 апреля 2025  10:15

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в 2024 году ни один российский ребенок не был усыновлен иностранными семьями. Этот показатель стал результатом последовательного сокращения: в 2023 году за границу уехали 6 детей, в 2022-м – 57.

«Наша задача – удержать нулевой показатель, ведь в России достаточно замещающих семей. Нет необходимости отправлять наших детей за рубеж», – подчеркнула Львова-Белова.

Омбудсмен также обратила внимание на проблему отслеживания судеб ранее усыновленных за границу детей. В текущих политических условиях сопровождение таких случаев значительно затруднено, пишет РИА Новости.

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Россия сохранила нулевой показатель по усыновлению детей за рубеж в 2024 году