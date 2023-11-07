Россиянам предлагают оценить качество банковских услуг

Анонимный опрос пройдет 30 ноября. Банк России планирует использовать его результаты в дальнейшей разработке мер регулирования в сфере информационной безопасности.

Россия/Мир
7 ноября 2023  15:47
Автор:
Владислав Косолапкин

Россияне могут пройти опрос на сайте ЦБ. Там им будут заданы вопросы, связанные с оценкой качества безопасности банковских услуг и сервисов в стране. Другие вопросы посвящены осведомленности о правилах безопасного финансового поведения и разновидностях кибермошенничества, с которыми доводилось встречаться гражданам страны.

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Россиянам предлагают оценить качество банковских услуг
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