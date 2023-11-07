Россиянам предлагают оценить качество банковских услуг

Россияне могут пройти опрос на сайте ЦБ. Там им будут заданы вопросы, связанные с оценкой качества безопасности банковских услуг и сервисов в стране. Другие вопросы посвящены осведомленности о правилах безопасного финансового поведения и разновидностях кибермошенничества, с которыми доводилось встречаться гражданам страны.