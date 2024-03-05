Россиянам предлагают выкупить нехватающий трудовой стаж

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что гражданам, которым не хватает трудового стажа и нужных пенсионных баллов для пенсии, могут их докупить. Слова парламентария цитирует «Газета.Ru».

Однако докупить можно только если не хватает до 2 лет стажа. Каждый год цена меняется. В прошлом году это 340 тысяч рублей.

Бессараб признается, что это большая сумма для единовременной выплаты. Но если пожилым не хватает пенсионных баллов, им могут помочь родственники.

Напомним, что мужчины выходят на пенсию в 63 года, а женщины в 58 лет. Для этого нужно иметь минимум 28,2 пенсионных балла.