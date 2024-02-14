Россияне рассказали, для чего они ходят на свидания

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Россия/Мир
14 февраля 2024  08:33
Автор:
Эндже Гарафиева

В России провели опрос ко Дню влюбленных.

Оказалось, что праздник отмечают 64% респондентов, 16% полагают, что этот день – просто маркетинг, 11% опрошенных нейтрально относятся к нему, а 9% негативно, так как у них он проходит в одиночестве.

Интересно, что 87% россиян верит в настоящую любовь, 2% граждан никогда по-настоящему не влюблялись. Россияне ищут вторую половинку, чтобы встретить одного человека на всю жизнь, чтобы создать семью или просто провести время. Всего 3% опрошенных признались, что им никто не нужен.

Спросили участников опроса и том, для чего они ходят на свидание.

25% заявили, что их цель – поесть, 12% - что им скучно, и только 36% надеются найти свою любовь. Среди других целей свидания у граждан - хорошо провести время (23%). А 4% вообще не ходят на свидания.

 

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