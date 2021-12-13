Россияне с положительными ПЦР-тестами смогут получить сертификат переболевшего

Россиянам с положительным ПЦР-тестом и имеющим антитела к коронавирусу, будут выдаваться сертификаты о перенесенном заболевании на год, а без ПЦР-теста, но с антителами, — на полгода. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передают «РИА Новости».

Отметим, что сертификат будет вызываться гражданам, по которым в существующих базах данных есть информация ПЦР-тестов и антител.

«При этом мы не будем мерить эти антитела с точки зрения их количества. Мы будем получать только результат да или нет», — сказала Голикова.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Роспотребнадзор РФ призвал сократить срок действия ПЦР-теста до 48 часов. Ведомство связало свое предложение с угрозой распространения нового штамма омикрон. Таким образом с момента сдачи теста пациентом до выдачи результатов может пройти не более 48 часов.