Для россиян, вернувшихся из стран Африки, ввели двухнедельный карантин

Россияне, вернувшиеся из стран Африки, подлежат двухнедельному карантину. Об этом во время пресс-конференции сообщила заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

Изменения в санитарно-эпидемиологические правила были внесены 4 декабря главным санитарным государственным врачом РФ из-за обостряющейся ситуации с новым штаммом омикрон. Изоляция может проходит в условиях обсерватора или в домашнем режиме.

Помимо карантина, по постановлению, вернувшиеся из Африки россияне подлежат обязательному обследованию на коронавирусную инфекцию в течении двух дней по прибытии и с 10 по 12 день.

Лица, выезжающие из остальных стран, где регистрируется омикрон (Великобритании, Италии, Индии и других) подлежат выборочному контролю в аэропорту.