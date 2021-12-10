 Для россиян, вернувшихся из стран Африки, ввели двухнедельный карантин
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Для россиян, вернувшихся из стран Африки, ввели двухнедельный карантин

Новые правила введены из-за обостряющейся ситуации со штаммом омикрон.

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10 декабря 2021  14:34
Автор:
Ольга Полякова

Россияне, вернувшиеся из стран Африки, подлежат двухнедельному карантину. Об этом во время пресс-конференции сообщила заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

Изменения в санитарно-эпидемиологические правила были внесены 4 декабря главным санитарным государственным врачом РФ из-за обостряющейся ситуации с новым штаммом омикрон. Изоляция может проходит в условиях обсерватора или в домашнем режиме.

Помимо карантина, по постановлению, вернувшиеся из Африки россияне подлежат обязательному обследованию на коронавирусную инфекцию в течении двух дней по прибытии и с 10 по 12 день.

Лица, выезжающие из остальных стран, где регистрируется омикрон (Великобритании, Италии, Индии и других) подлежат выборочному контролю в аэропорту. 

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