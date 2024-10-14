Россиянин отправлен в колонию за то, что напал на работника ж/д вокзала в Казани

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор жителю Краснодарского края, признанному виновным в применении насилия к сотруднику транспортной полиции.

Инцидент произошел в феврале 2024 года на вокзале станции Казань-1. Мужчина, задержанный полицейскими по подозрению в административном правонарушении, оказал сопротивление правоохранителям. В ответ на законные действия полицейских, мужчина несколько раз ударил одного из них ногой.

Суд, рассмотрев материалы дела и позицию прокуратуры, приговорил нападавшего к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.