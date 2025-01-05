Рост IT-вакансий в Татарстане: программисты в приоритете

В Татарстане за последний год число вакансий в IT-сфере выросло на 7%. Наибольшим спросом пользуются программисты, особенно те, кто владеет языками Java и PHP. Такие данные предоставила пресс-служба hh.ru.

Однако, несмотря на рост IT-вакансий, в других отраслях сохраняется дефицит кадров. К концу года наиболее острая нехватка специалистов наблюдалась в розничной торговле, где на одну вакансию приходилось всего 1,3 резюме при норме в 4. На втором месте по дефициту кадров оказались рабочие профессии и специалисты автомобильного бизнеса — 2,9 резюме на вакансию. Также нехватка кадров затронула такие сферы, как продажи и обслуживание клиентов (3,1), медицина и фармацевтика (3,3), транспорт и логистика (3,4) и туризм (3,9).

По словам Альбины Султановой, директора hh.ru Поволжье, основная причина кадрового дефицита в последние три года связана с демографическими изменениями, вызванными снижением рождаемости в 90-е и 2000-е годы.