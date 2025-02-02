Рост населения Татарстана: новые данные на начало 2025 года

По предварительным данным Росстата, численность населения Татарстана на 1 января 2025 года составила 4 016 571 человек. Это число превышает показатели начала 2024 года, когда население республики оценивалось в 4 003 016 человек, а также среднее значение за прошлый год, равное 4 009 793 человека.

На начало 2025 года городское население Татарстана составило 3 080 638 человек, что больше, чем годом ранее (3 069 163 человека) и выше среднего показателя за 2024 год (3 074 900 человек). Сельское население на эту же дату оценивалось в 935 933 человека, что также свидетельствует о росте по сравнению с предыдущим годом (933 853 человека) и средним значением за минувший год (934 893 человека).