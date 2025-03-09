Рост заработной платы в Татарстане в 2024 году: рекордные показатели

По данным Татарстанстата, за период с января по декабрь 2024 года реальная заработная плата работников предприятий и организаций Татарстана, включая малый бизнес, выросла на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Эта информация содержится в отчете о социально-экономическом развитии республики.

Среднемесячная номинальная заработная плата за 2024 год достигла 75 644,8 рублей, что на 22,3% выше, чем за одиннадцать месяцев предыдущего года. Особенно заметный рост был зафиксирован в декабре: реальная зарплата жителей Татарстана увеличилась на 21,6% в годовом сравнении и на 37,9% по сравнению с ноябрем.

Номинальная заработная плата в декабре 2024 года также показала значительный рост: на 33,4% в годовом выражении и на 39,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Эти данные свидетельствуют о положительной динамике в экономике региона и улучшении уровня жизни населения.