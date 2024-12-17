Ростреестру РТ удалось сократить срок регистрации недвижимости

В Росреестре Татарстана сообщили о резком снижении количества учетно-регистрационных действий в текущем году. За 11 месяцев 2024 года зарегистрировано на 36% меньше сделок по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, что обусловлено рядом факторов, как заявила на пресс-конференции заместитель главы Управления Росреестра РТ Лилия Бурганова.

Согласно её словам, основным фактором, способствующим сокращению сделок, является повышение ключевой процентной ставки Центрального банка России. В 2024 году было зарегистрировано свыше 218,7 тысячи договоров купли-продажи, тогда как в 2023 году этот показатель составил более 273,2 тысячи. В частности, количество сделок с жилыми помещениями значительно сократилось: в текущем году их зарегистрировано 93,7 тысячи против 133 тысячи в прошлом.

Спад также наблюдается на первичном рынке: по договорам долевого участия снижение по сравнению с прошлым годом составило 17%. Всего в 2024 году было заключено 16,8 тысячи договоров участия в долевом строительстве.