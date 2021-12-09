Росздравнадзор признал РКБ Татарстана лучшей клиникой России по качеству и безопасности

Росздравнадзор признал РКБ как самую лучшую клинику России по качеству и безопасности на международной конференции «Медицина и качество – 2021». Об этом пресс-служба РКБ рассказала ИА «Татар-информ».

Итоги премии «За качество и безопасность медицинской деятельности» были подведены руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой накануне в МИА «Россия сегодня».

Главный врач РКБ Татарстана Рафаэль Шавалиев отметил символичность улучшения качества предоставляемых услуг именно в период пандемии и обратила внимание на персонал клиники, которые работают ответственно и честно.

«Огромная благодарность коллективу, который так самоотверженно работает и самосовершенствуется с каждым днем», – добавил Рафаэль Шавалиев на вручении премии.

Также премией были награждены еще три медицинских учреждения страны: частный челябинский центр диализа, Перинатальный центр Алтайского края и бурятская детская стоматологическая поликлиника.