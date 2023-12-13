Ровно в полночь 18 декабря завершится регистрация на участие в конкурсе «Это у нас семейное»

На данный момент на участие заявились более 550 тысяч человек или свыше 96 тысяч семейных команд.

Дистанционный этап конкурса должен закончится 15 января.

Напомним, что сначала нужно создать семейный аккаунт на сайте конкурса –этосемейное.рф. Там же доступны для выполнения задания разного уровня сложности на самые разнообразные темы: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты», «Семейный альбом», «Изобретатели», «Мультсемья».

В ближайшее время на сайте этосемейное.рф участникам откроется еще больше конкурсных испытаний.

В рамках дистанционного этапа продолжается Марафон заданий. Неделю с 11 по 17 декабря участникам предлагается посвятить выполнению конкурсного испытания «Готовим вместе», а следующую с 18 по 24 декабря – «Песня трех поколений». Сам марафон продлится до окончания всего дистанционного этапа, и каждая его неделя будет посвящена одному из конкурсных испытаний. В рамках марафона за оперативность и скорость выполнения заданий семейные команды смогут получать подарки и сувениры. Также свои призы для участников подготовили партнеры и члены Наблюдательного совета конкурса.

«Среди участников конкурса «Это у нас семейное» есть команды, которые выполнили уже все или большинство доступных заданий», – рассказала заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова. Она добавила, что участие в дистанционном этапе конкурса позволит семьям провести еще больше времени вместе и узнать друг друга лучше, а также даст возможность посоревноваться за главные призы проекта – 30 сертификатов на пять миллионов рублей и 300 больших семейных путешествий.

На конкурс заявились команды из всех 89 регионов страны. В некоторые семейные команды вошли родственники, проживающие за рубежом. В конкурсе «Это у нас семейное» участвуют представители 79 стран, в том числе государств Европы, Северной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и СНГ. Больше всего заявок поступило из Казахстана (215), Беларуси (125), Киргизии (107), Таджикистана (105), Молдовы (102), Украины (54) и Германии (52), уточнили организаторы.

По итогам всего дистанционного этапа конкурса весной следующего года определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах. А летом 2024 года состоится финал первого сезона конкурса «Это у нас семейное». 30 семей-победителей станут обладателями сертификатов на пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.

Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары.

В 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» эту идею поддержал Президент России, председатель Наблюдательного совета Владимир Путин. В 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.