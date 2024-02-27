Роза Гадиева из Казани завоевала титул «Мисс Европа-2024»

Роза Гадиева родилась в Азнакаево, но сейчас проживает в столице Татарстана. Девушка представила Россию на Международном конкурсе красоты «Мисс Европа» и взяла главную корону.

Фото: соцсети Розы Гадиевой

На сцену татарка вышла в историческом костюме ханши Сююмбике. Его предоставил Таткультресурсцентра по запросу Министерства культуры РТ. Эксперты оценивают стоимость наряда в 1,3 млн рублей.

Над созданием платья год работала команда ученых, но для такого масштабного события его выдали Розе.

Костюм усыпан бирюзой и жемчугом, мантия вышита золотыми нитями.

Фото: tatar-inform.ru

Конкурс «Мисс Европа» проходит в Ливане уже много лет на нейтральной территории. Это первая корона России.

Роза защитила честь республики и страны достойно, несмотря на сложности и недружелюбное отношение многих государств. Сами ливанцы очень хорошо относятся к России, жюри конкурса были поражены выдержке участницы.

За конкурсатками наблюдали, как они себя ведут в обществе, оценивалась элегантность, доброжелательность, внешняя и кнутренняя красота.

«На конкурс попала случайно. Сидела в кафе с подругой и говорила ей о том, как мечтаю попасть на зарубежный конкурс. И вдруг от нее узнала про отборочный тур в Москве на «Мисс Европа». В этот же день села в самолет и улетела на конкурс», – рассказала красавица.

Роза Гадиева дважды мама, владеет арабским и английском языками. Она лингвист по образованию, работала переводчиком в московской нефтяной компании, позже открыла свое дело в сфере флористики.

Девушка уже имеет некоторые титулы. Она становилась «Флористом года», «Лицом столицы», «Миссис Бизнес-леди России» и побеждала во Всероссийском патриотического конкурсе красоты.

Роза останется в Ливане еще на неделю, ей престоят большие выходы в мировых СМИ.