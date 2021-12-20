 Рождественская ярмарка в Savin House
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Рождественская ярмарка в Savin House

ГК «Садовое кольцо» организовала праздник для жителей ЖК Savin House, гости которого смогли, не выходя за пределы своего двора, погрузиться в атмосферу Рождества в Европе.

Полезное
20 декабря 2021  15:50
Автор:
Владислав КОСОЛАПКИН

Вечером субботы двор жилого комплекса превратился в европейскую рождественскую ярмарку. Его украсила роскошная сверкающая огоньками ель. Атмосферу традиционных новогодних рынков, помимо музыкального сопровождения, дополнили изящно декорированные павильоны с угощением для гостей праздника. Они могли насладиться ароматным горячим глинтвейном, вкусными хот-догами и блинчиками. Это позволило жильцам Savin House почувствовать себя на Староместской площади в Праге, а в настоящее время при закрытых границах это, как никогда, актуально.

В центре внимания оказались маленькие жители комплекса. Веселые аниматоры Снежок и Гумбум проводили конкурсы со сладкими призами. Кроме того, все желающие могли сделать уникальные кадры на память в специальной фотозоне.

Поскольку праздник проходил на территории внутреннего двора жилого комплекса (стилобата) перед маленькими жильцами открывались огромные возможности для веселья. Ведь, помимо анимационной программы, они могли развлекаться на детских площадках с горками и качелями. А родители в это время могли спокойно продолжать отдыхать, зная, что их дети в безопасности. Однако большинство, а люди в течение вечера все прибывали, предпочитали подойти поближе к праздничной площади, где царило веселье.

Кульминацией праздника, по традиции, стал выход Деда Мороза, который пожелал всего самого доброго и замечательного в наступающем Новом году, который по восточному календарю будет годом тигра.
Антонина Дарчинова, руководитель отдела продаж ГК «Садовое кольцо» в Казани, рассказала, что семейные праздники для жильцов ЖК Savin House планируется организовывать регулярно. Как минимум, они будут проходить два раза в год.

«Мы планируем удивлять наших жителей праздничными мероприятиями. Праздник организовал застройщик ГК «Садовое кольцо. Мы хотим продолжать поддерживать связь с жильцами, относимся к ним с максимальным уважением и хотим оставаться вместе с ними на протяжении долгих лет», - прокомментировала она.

 

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