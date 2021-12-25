Рождество по-весеннему: в этом году оркестр La Primavera дал сразу два праздничных концерта

22 и 24 декабря в Казани прошли сразу два Рождественских концерта камерного оркестра La Primavera. Однако, как признался в интервью «Казанским ведомостям» руководитель коллектива Рустем Абязов, могло не состояться ни одного. «Не было счастья, да несчастье помогло», – признался он и рассказал о новогодних чудесах, знаковых событиях уходящего года, планах и надеждах на будущий.

Как вмешались высшие силы

Программы обоих концертов были посвящены одной теме – предстоящему Рождеству и Новому году, однако были разными. Так, на выступление в Большом концертном зале казанские музыканты ждали зарубежных гостей –пианистку Нарэ Аргаманяни и дирижера Феликса Коробова, который работает в Ла Скала. Программа готовилась долго, но в последний момент из-за ковидных ограничений гости не смогли вырваться. Однако это не помешало великолепному концерту состояться, более того, на него, как и на последующий конвент в церкви святой Екатерины, все билеты были проданы. Разумеется, с учетом заполняемости зала.

– Изначально мы отказались в этом году от Рождественского концерта из-за того, что пригласили иностранцев, а они не смогли приехать. Но высшие силы, видно, такой расклад не устроил, ведь мы не могли обойтись ставшей традиционной рождественской программы. Нам пришлось несколько подкорректировать, место гостей достойно заняли музыканты оркестра. И как только мы об этом объявили, все билеты, которые почему-то плохо продавались, были мгновенно раскуплены! – говорит Рустем Абязов.

Фото: © пресс-служба оркестра La Primavera

Сочельник в кирхе

Концерт в кирхе родился из давней коллаборации оркестра с хором Ассоциации выпускников Казанского университета «Гармония», которым руководит Гузель Гимаева.

– Она обратилась ко мне со словами, что хор разучивает Рождественскую ораторию Сен-Санса и хотели бы спеть ее с нами. Более того, нам очень хотелось вернуться с концертом в зал университета. А ведь это наш альма-матер. Однако там как-то все поменялось, ряд событий произошел, и выступить в актовом зале не получилось. Возможно, что и к лучшему – ведь пришла идея выступить в кирхе, что вполне закономерно: и программа рождественская, и дата соответствующая, 24 декабря – сочельник католического Рождества. В итоге, состоялись сразу два концерта – и от, что должен был отмениться, и тот, что его дублировал. Такое предновогоднее чудо.

Фото: © пресс-служба оркестра La Primavera

Шурале выходит в онлайн

Рустем Абязов, подводя итоги года, уверен: все, что оркестру удалось воплотить в жизнь – одновременно и радостное, и трудное событие:

– Удалось много. Мы продолжили наш проект «Звезды из завтра». Это был уже второй сезон, когда проект охватил всю республику. Теперь это уже зарекомендовавшая себя республиканская программа, поскольку министерство культуры Татарстана берет на себя финансирование проекта и в будущем году. Все поняли, что это очень нужно, полезно и вовремя – дать возможность татарстанским юным музыкантам стимул для дальнейшего развития и роста. Они, напомню, выступают с именитыми, состоявшимися музыкантами на большой сцене во время гала-концертов.

Фото: © пресс-служба оркестра La Primavera

Маэстро рассказал, что в этом году оркестр выиграл несколько грантов. Прежде всего, это средства благотворительного фонда Татнефти, которые пошли на запись компакт-диска с большой сюитой балета «Шурале» Фарида Яруллина. Работа над сюитой длилась не один год – оркестровку Рустема Абязова исполняли и оркестр ГСО, и музыканты театра оперы и балета. Однако он «подправил» партитуру для своего, камерного оркестра, и теперь сюиту можно с легкостью найти в интернете, либо приобрести флеш-карту с ней.

На что вдохновляет Фарид Яруллин

Интересно, что над дизайном обложки диска пришлось потрудится и 13-летней дочери Рустема Абязова Лейле:

– Я сделал ей заказ, поскольку она занимается в художественной школе. «Раз ты художник, то давай, начинай работать, прими заказ от меня». Она с удовольствием потрудилась и нарисовала для обложки того самого Шурале. Разумеется, я заплатил ей за работу, пусть немного, но я решил все сделать по-взрослому. Дать человеку понять, что такое заказ, что в творчестве художника есть потребность и его работа приносит доход, – поделился отец юной художницы.

Фото: © пресс-служба оркестра La Primavera

Второй грант, выигранный La Primavera в течение года, – тоже продолжение темы татарской сказки. Финансы от минкульта республики будут потрачены на проект «Две судьбы под знаком Шурале»

– Я создал, помимо сюиты, еще и Фантазию на тему балета Фарида Яруллина, музыку которого очень люблю. Концерт мы проводим в двух вариантах – во время действа либо один читает стихи на русском и татарском, либо задействованы сразу два артиста, выступающие в одном образе – Габдуллы Тукая. Оркестр в это время, помимо Фантазии, исполняет «Тукаевский марш», написанный отцом Яруллина, известным народным музыкантом Загидуллой Яруллиным. Завершается все эпично – я играю свою «Тафтиляу» из сюиты про Тукая, на фоне которой звучат стихи «Саз мой нежный и прекрасный, слишком мало ты звучал…». Так мы представляем две жизненные линии, две судьбы – поэта и композитора.

Мы провели эти программы уже в трех культурных центрах Казани – в «Московском», КДК им. Ленина и в ДК им Саид-Галеева в Дербышках. Интересно, что на афишах этих концертов изображены Тукая и Яруллин, а над ними – хитро посматривающий на творцов Шурале, которого отрисовала Лейла. Кстати, во время концертов мы транслируем видеоряд, созданный на основе рисунков учащихся художественных школ нашего города, – рассказал маэстро.

Фото: © пресс-служба оркестра La Primavera

Будущий L’arte del Arco и отзвуки «Орфея»

Кроме того, в 2021 году, наконец прошел фестиваль струнно-смычкового искусства L’arte del Arco, причем, с участием иностранных музыкантов. Напомним, что в 2020 году, в самом начале пандемии он был отмене. Единственный концерт-открытие тогда стал одновременно и закрытием.

– Очень надеюсь, что и в грядущем году, в марте мы пригласим на фестиваль трех зарубежных исполнителей – это два скрипача из Бельгии и Венгрии, а также альтист из Австрии, – анонсировал Рустем Абязов.

Фото: © пресс-служба оркестра La Primavera

Интересно, что приезжавший в Казнь в декабре Николай Фоменко решил развивать свой собственный скрипичный проект. Он сам давно и мастерски играет на скрипке, а тут решил выходить на сцену в дуэте с другими маститыми скрипачами. Свой проект он планирует привезти и в Казань, но в будущем году, а для этого сейчас подыскиваем камерный коллектив. В частности, артист и шоумен особо отметил оркестр La Primavera. «Я поражен искусством вашего коллектива, который услышал по радио «Орфей», но пока с предложениями ни к кому из казанцев не выходил», – отметил, в частности, Николай Фоменко.

Узнав об этом намерении, Рустем Абязов сказал, что слышал скрипичные выступления артиста:

– Я очень хорошо отношусь к Николаю Фоменко ­ интересная и талантливая личность, почему бы и не посотрудничать. Но давайте сначала дождемся его предложения, прежде чем как-то комментировать его. Вообще же, наш оркестр очень многие сегодня знают, благодаря «Орфею», и высоко оценивают. Значит, мы не только им нравимся, раз нас так часто пускают в эфир.