Розничная торговля в Татарстане: рост в январе на фоне спада в строительстве

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Республика
9 марта 2025  14:15

Розничная торговля в Татарстане в январе 2025 года показала уверенный рост, превысив показатели начала 2024 года на 6,1%, достигнув 131,3 млрд рублей. Однако, по сравнению с декабрем 2024 года, наблюдается снижение на 18,7%. Такие данные приводит Татарстанстат в докладе о социально-экономическом положении республики.

В то же время, индекс промышленного производства в регионе вырос на 4,9%, а отгрузка товаров и услуг увеличилась на 23,1%. Сельское хозяйство также демонстрирует положительную динамику с ростом в 3,6%, а объем платных услуг увеличился на 2,8%.

Несмотря на общий позитивный тренд, в строительной отрасли наблюдается спад. Объем строительных работ в январе составил 27,2 млрд рублей, а ввод жилья – 554 тысячи квадратных метров. Это на 10,3% и 17% меньше, чем в январе 2024 года, соответственно.

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