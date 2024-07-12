РТ создаст 9 новых образовательных кластеров по проекту «Профессионалитет»

В Татарстане в ближайшие два года появится 9 новых учебно-производственных и образовательных кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на заседании Госсовета РТ.

К 1 сентября 2023 года в республике было создано 7 таких кластеров. На их развитие из федерального и республиканского бюджетов, а также от работодателей было выделено более 2 млрд рублей.

В этом году планируется открыть образовательные центры в Азнакаеве и Лениногорске, а также по два в Набережных Челнах и Нижнекамске. В Казани появится образовательный кластер среднего профессионального образования. В следующем году образовательно-производственный центр откроется в Сарманове, а образовательный кластер среднего профессионального образования – в Арске.