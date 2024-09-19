РТ внедрит систему обратной связи для бизнеса на госуслугах

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Республика
19 сентября 2024  16:45
Автор:
Эндже Гарафиева

Юридические лица и индивидуальные предприниматели получат возможность направлять обращения по актуальным вопросам и получать ответы в максимально сжатые сроки. Республика Татарстан вошла в число пилотных регионов, где будет тестироваться новая система.

За обработку обращений и решение острых проблем бизнеса будут отвечать агентства развития и инвестиционные комитеты при руководстве регионов. Публичность результатов и эффективность решения вопросов – ключевые аспекты работы новой системы. Ожидается, что к апрелю следующего года все регионы России будут подключены к платформе.

Через платформу обратной связи на «Госуслугах» бизнес сможет получать информацию и решать вопросы, связанные с различными аспектами предпринимательской деятельности: от мер государственной поддержки и кадровых вопросов до подключения к инженерным сетям и использования природных ресурсов. Сроки ответа на обращения составят от 5 до 30 дней в зависимости от сложности вопроса.

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