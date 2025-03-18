РТ вошла в число лидеров регионов России по росту доходов за счет НДФЛ

Татарстан стал одним из регионов-лидеров России по росту налоговых и неналоговых доходов в 2024 году. Об этом сообщается в аналитической записке Счетной палаты РФ, передает ТАСС.

Доля налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов выросла до 32,7%. Это позволило компенсировать снижение поступлений по другим налогам. Рост доходов зафиксирован в 82 регионах, однако более 55% общего прироста обеспечили всего четыре субъекта: Татарстан, Москва, Санкт-Петербург и Московская область. При этом на Москву приходится 36,1% общего увеличения доходов.

Снижение поступлений отмечено в Кемеровской, Мурманской, Якутской, Новгородской, Тюменской областях и Бурятии. Это связано с уменьшением поступлений налога на прибыль организаций в этих регионах.

Успешное выполнение налоговых обязательств и рост доходов бюджета свидетельствуют о стабильной экономической ситуации в республике. Увеличение доли НДФЛ подчеркивает рост доходов населения и эффективность налоговой политики региона.