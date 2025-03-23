РТ вошла в топ-5 регионов России по развитию технологий ИИ

Татарстан стал одним из лидеров среди российских регионов в сфере создания и внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщили в Президентской академии (РАНХиГС), сообщает РИА Новости. Вместе с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом и Новосибирской областью республика вошла в пятерку регионов, которые демонстрируют наибольший потенциал в этой области.

Согласно данным исследования, на эти пять регионов приходится 66% всех исследовательских групп в сфере ИИ, 54% образовательных программ и 75% организаций-разработчиков. При этом 55% компаний, занимающихся разработкой ИИ, сосредоточены в Москве. Кроме того, в этих регионах находится 63% фирм, создающих программное обеспечение, 74% их сотрудников и 83% общей выручки.

Директор центра экономической географии и регионалистики РАНХиГС Степан Земцов отметил, что разработки в области ИИ концентрируются в регионах с высоким инновационным потенциалом. «Это крупнейшие научно-технологические центры с разнообразной экономикой, развитым сектором высоких технологий, ведущими университетами и исследовательскими институтами», – подчеркнул эксперт.

Земцов также добавил, что текущая география развития ИИ, вероятно, сохранится в ближайшем будущем. Однако у регионов, активно внедряющих политику поддержки искусственного интеллекта, есть шанс преодолеть «эффект колеи» и выйти на новый уровень.

Татарстан, благодаря своей развитой инфраструктуре, наличию крупных технологических компаний и ведущих вузов, таких как Казанский федеральный университет и КНИТУ-КАИ, продолжает укреплять свои позиции в качестве одного из ключевых центров инноваций в России. Это подтверждает статус республики как одного из лидеров в области цифровой трансформации и технологического прогресса.