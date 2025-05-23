РТ вошла в топ-5 самых популярных туристических направлений России на лето 2025

По данным вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, озвученным на совещании с президентом Владимиром Путиным, в предстоящий летний сезон страна ожидает около 48 миллионов туристических поездок. Это на 8% превышает показатели прошлого года, передает ТАСС.

Как отметил Чернышенко, традиционными лидерами по посещаемости остаются Краснодарский край, Крым, обе столицы и Республика Татарстан. При этом аналитики фиксируют взрывной рост интереса к другим регионам: Бурятия демонстрирует 87% увеличение бронирований, Нижегородская область — 65%, а Дагестан, Башкирия и Крым — по 50%.

«Для обеспечения транспортной доступности популярных направлений Минэкономразвития совместно с Минтрансом расширяют программу мультимодальных перевозок», — подчеркнул вице-премьер.

Особый статус Татарстана как одного из ключевых туристических центров страны подтверждается стабильно высоким спросом на посещение республики. Казань и другие города региона традиционно привлекают гостей богатым культурным наследием, развитой инфраструктурой и разнообразными туристическими предложениями.