РТ заняла второе место в России по сбору электролома

По итогам 2024 года Татарстан занял второе место в номинации «Регионы-лидеры» федеральной программы «Школа утилизации: электроника» нацеленной на поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», уступив только Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Церемония награждения состоялась в Министерстве природных ресурсов и экологии России. Республика улучшила свои позиции по сравнению с 2023 годом, когда она занимала третье место. На церемонии Татарстан представлял заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Алмаз Тугушев.

Результаты программы:

С начала реализации программы в 2022 году с территории Татарстана вывезено более 366 тонн электронного и электрического оборудования.

Только за 2024 год собрано и утилизировано 161 тонна электролома.

По количеству заявок от бюджетных организаций Татарстан занимает лидирующее место среди регионов-участников программы. В акции приняли участие 787 учреждений, подавших 2123 заявки.

На церемонии также был представлен первый в России передвижной экологический музей «Зеленое будущее». Этот проект направлен на повышение уровня экологического образования и популяризацию знаний о сохранении природы. Экспозиция музея охватывает 25-летнюю историю рециклинга в России и включает интерактивные элементы, которые будут интересны как детям, так и взрослым.

Программа «Школа утилизации: электроника» направлена на снижение вреда окружающей среде от неправильной утилизации электронного оборудования и популяризацию осознанного подхода к сбору опасных отходов среди населения. Она реализуется в Татарстане с 2022 года и уже доказала свою эффективность.

Успех Татарстана в этой программе подчеркивает активную позицию региона в вопросах экологии и устойчивого развития, а также вовлеченность местных организаций и жителей в процесс сохранения окружающей среды.