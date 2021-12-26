СМИ: «Рубин» и «Зенит» провели переговоры по поводу перехода Артема Дзюбы в казанский клуб

«Рубин» и «Зенит» провели переговоры по поводу перевода Артема Дзюбы в казанский клуб, сообщил «РБК Спорт».

Также идут переговоры по поводу перехода форварда Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов».

Однако генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев на вопрос РИА Новости назвал слухами информацию о возможном переходе Дзюбы.

Артем Дзюба играет в «Зените» с 2015 года. В составе сборной России он забил 30 мячей в 55 матчах. В октябре 2021 года Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.



