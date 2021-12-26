 СМИ: «Рубин» и «Зенит» провели переговоры по поводу перехода Артема Дзюбы в казанский клуб
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СМИ: «Рубин» и «Зенит» провели переговоры по поводу перехода Артема Дзюбы в казанский клуб

В «Зените» такую возможность отрицают.

Республика
26 декабря 2021  10:35
Автор:
Николай Лукоянов

«Рубин» и «Зенит» провели переговоры по поводу перевода Артема Дзюбы в казанский клуб, сообщил «РБК Спорт».

Также идут переговоры по поводу перехода форварда Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов».

Однако генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев на вопрос РИА Новости назвал слухами информацию о возможном переходе Дзюбы.

Артем Дзюба играет в «Зените» с 2015 года. В составе сборной России он забил 30 мячей в 55 матчах. В октябре 2021 года Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.


 

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