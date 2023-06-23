«Рубин» объявил о подписании контракта с бывшим игроком «Спартака» Рыбусом

Экс-игрок московского «Спартака» Мацей Рыбус продолжит карьеру в казанском клубе «Рубин». Об этом сообщили в Telegram-канале футбольного клуба.

Фото: © https://t.me/fcrk1958

Ранее Рыбус выступал за польские «Пеликан», МСП и «Легию», а также за грозненский «Терек», московский «Локомотив», французский «Лион» и московский «Спартак». Всего в РПЛ Рыбус сыграл 211 матчей, в которых забил 22 гола и сделал 27 голевых передач.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что «Рубин» покидает защитник Али Аднан. У игрока истек срок контракта. Аднан сыграл в составе команды 8 матчей, сделал одну голевую передачу. Он пришел в «Рубин» в августе 2022 года.