 «Рубин» обыграл «Нефтехимик» и поднялся на второе место
news_header_top_970_100

«Рубин» обыграл «Нефтехимик» и поднялся на второе место

Во встрече двух татарстанских команд в Первенстве России среди клубов Первой лиги казанский «Рубин» на своем поле добился «сухой» победы над нижнекамским «Нефтехимиком» благодаря мячам Дзагоева и Нижегородова.

Спорт
27 ноября 2022  17:42
Автор:
Александр Егоров

В заключительном в 2022 году матче Первой лиги «Рубин» в Казани на «Ак Барс Арене» встречался с нижнекамским «Нефтехимиком». Игра проходила в непростых погодных условиях, при температуре воздуха минус 7 градусов, однако поле казанского стадиона до конца матча оставалось в хорошем состоянии.

«Рубин» с самого начала матча завладел преимуществом, но счет был открыт лишь на 31-й минуте – отличился Алан Дзагоев. Во втором тайме после подачи углового Константин Нижегородов сделал счет 2:0.

После этой победы «Рубин» набрал 37 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице как минимум до окончания матча «Алания» – «Уфа».

Следующий матч первенства России среди команд Первой лиги «Рубин» проведет в марте 2023 года – в турнире наступает зимний перерыв.

Футбол. Первая лига. 20-й тур

Рубин (Казань) – Нефтехимик (Нижнекамск) - 2:0 (1:0).

Голы: 1:0 - Дзагоев, 31; 2:0 – Нижегородов, 60.

Предупреждения: Школик, 43; Лисакович, 72; Ширяев, 75; 

Рубин: Дюпин, Самошников, Грицаенко, Нижегородов, Дзагоев (Иванов, 73), Попов, Зотов, Безруков (Горбунов, 57), Кабутов, Фамейе (Муллин, 78), Лисакович (Тесленко, 78).

Нефтехимик: Обухов, Ситдиков, Бердников, Ширяев, Шоркин (Зорин, 46), Калугин (Дворецков, 79), Хубаев (Денисов, 63), Галиулин, Москвичев, Школик (Котик, 46), Барсов (Уридия, 62).

27 ноября. Казань. «Ак Барс Арена».

Судья: Евгений Кукуляк (Калуга).

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Рука Уткульбаева. «Рубин» впервые побеждает в «эль татарико»
Рука Уткульбаева. «Рубин» впервые побеждает в «эль татарико»
«Рубин» обыграл «Нефтехимик» и поднялся на второе место
В Менделеевске развесили баннеры, посвященные матерям мобилизованных
Из Нижнекамска в зону спецоперации отправили две машины УАЗ и гуманитарную помощь
В Набережных Челнах произошла массовая авария с участием такси
В Татарстане планируют отремонтировать 15 дебаркадеров
Житель Азнакаевского района РТ подозревается в покушении на убийство брата
Жители двух улиц Вахитовского района Казани почти на сутки останутся без воды