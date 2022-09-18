 «Рубин» обыграл «Волгарь» и возглавил таблицу Первой лиги
news_header_top_970_100

«Рубин» обыграл «Волгарь» и возглавил таблицу Первой лиги

Спорт
18 сентября 2022  20:11
Автор:
Александр Егоров

В матче 10-го тура Первой лиги казанский «Рубин» на своем поле со счетом 3:2 победил «Волгарь» из Астрахани. Благодаря этой победеказанцы набрали 19 очков и по дополнительным показателям возглавили турнирную таблицу Первой лиги. 

Счет в матче открыл на 33-й минуте полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев. На 70-й минуте Дмитрий Кабутов со штрафного удвоил преимущество хозяев, однако через 4 минуты также со штрафного астраханец Никита Печенкин сократил разрыв в счете. «Рубин» ответил на это мячом Виталия Лисаковича на 77-й минуте, но гости вновь сократили результат до минимума благодаря удару Валерия Царукяна. 

После 10 туров «Рубин» набрал 19 очков и по дополнительным показателям, обойдя «Балтику», возглавил турнирную таблицу Первой лиги. Обойти казанцев может «Алания», которая в эти минуты проводит свой матч против «Велеса»
 
Футбол. Первая лига. 10-й тур 
Рубин (Казань) – волгарь (Астрахань) – 3:2 (1:0). 
Голы: 1:0 – Дзагоев, 33; 2:0 – Кабутов, 70; 2:1 – Печёнкин, 74; 3:1 – Лисакович, 77; 3:2 –  Царукян, 85. 
18 сентября. Казань. «Ак Барс Арена». 
Судья: Алексей Амелин (Тула).

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Морозов: «Вся наша страна готовится принять более 6 миллионов человек в свой состав»
«Ак Барс» сыграет с челябинским «Трактором»
В Нацмузее Татарстана откроется выставка «Николай Катанов: путь на Восток»
В Куюках автомобиль врезался в остановку
В Челнах простились с двумя военнослужащими, погибшими в спецоперации на Украине
Жителей Татарстана предупредили о появлении лис в населенных пунктах
В Набережных Челнах мужчина лег на рельсы перед трамваем
В Казани на две недели ограничат движение по улицам Тукая и Ахтямова