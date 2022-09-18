«Рубин» обыграл «Волгарь» и возглавил таблицу Первой лиги

В матче 10-го тура Первой лиги казанский «Рубин» на своем поле со счетом 3:2 победил «Волгарь» из Астрахани. Благодаря этой победеказанцы набрали 19 очков и по дополнительным показателям возглавили турнирную таблицу Первой лиги.

Счет в матче открыл на 33-й минуте полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев. На 70-й минуте Дмитрий Кабутов со штрафного удвоил преимущество хозяев, однако через 4 минуты также со штрафного астраханец Никита Печенкин сократил разрыв в счете. «Рубин» ответил на это мячом Виталия Лисаковича на 77-й минуте, но гости вновь сократили результат до минимума благодаря удару Валерия Царукяна.

После 10 туров «Рубин» набрал 19 очков и по дополнительным показателям, обойдя «Балтику», возглавил турнирную таблицу Первой лиги. Обойти казанцев может «Алания», которая в эти минуты проводит свой матч против «Велеса»



Футбол. Первая лига. 10-й тур

Рубин (Казань) – волгарь (Астрахань) – 3:2 (1:0).

Голы: 1:0 – Дзагоев, 33; 2:0 – Кабутов, 70; 2:1 – Печёнкин, 74; 3:1 – Лисакович, 77; 3:2 – Царукян, 85.

18 сентября. Казань. «Ак Барс Арена».

Судья: Алексей Амелин (Тула).