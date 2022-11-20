«Рубин» без Слуцкого одержал волевую гостевую победу над «Уфой»

Казанский «Рубин» в гостях одержал победу над «Уфой» в матче 19-го тура Первой лиги. Пропустив на 17-й минуте после ошибки вратаря «Рубина» Юрия Дюпина, гости отыгрались уже в компенсированное время первого тайма – выход один на один реализовал Виталий Лисакович.

Во втором тайме казанская команда больше оборонялась, отвечая контратаками. Одна из них на 85-й минуте завершилась взятием ворот «Уфы» – вновь отличился Лисакович.

Матч в Уфе стал первым для казанской команды после отставки с поста главного тренера Леонида Слуцкого и первым для и. о. главного тренера Юрия Уткульбаева. После 19 игр «Рубин» набрал 34 очка и, как минимум, сохранил 5-е место в турнирной таблице по итогам 19-го тура.

Следующий матч, завершающий в календарном году, «Рубин» проведет в Казани 27 ноября против «Нефтехимика».

Футбол. Первая лига. 19-й тур

Уфа – Рубин – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Темников, 17; 1:1 – Лисакович, 45+; 1:2 – Лисакович, 85.

Предупреждения: Ортис, 5; Дзагоев, 15; Самошников, 45; Кабутов, 57; Никитин, 71;

Уфа: Кукушкин, Ботака, Ушахин, Плиев (к), Темников, Никитин, Голубев, Карп, Емельянов, Касинтура, Ортис (Минаев, 38).

Рубин: Дюпин, Самошников, Нижегородов. Грицаенко, Кабутов, Зотов, Дзагоев (Горбунов, 79), Попов, Муллин (Тесленко, 87), Фамейе, Лисакович.

20 ноября. Уфа. Стадион «Нефтяник».

Судья: Иван Сараев (Санкт-Петербург).

