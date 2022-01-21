«Рубин» официально представил нового нападающего Виталия Лисаковича

Казанский «Рубин» официально новичка команды - Виталия Лисаковича. Контракт с форвардом рассчитан на 3,5 года. О подписании соглашения с 23-летним нападающим сообщила клубная пресс-служба.

До этого нападающий выступал в московском «Локомотиве». За железнодорожников он успел отличиться 5 раз, а также сделал 7 результативных передач. Всего в майке «Локо» он провёл 53 матча.

Кроме того, на его счету есть забитый мяч в Лиге чемпионов, сделал он это в матче с австрийским «Зальцбургом».

Лисакович выступает за сборную Белоруссии, где он и становился чемпионом.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что другой форвард казанцев Джордже Деспотович был переведён в дубль.