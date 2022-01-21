 «Рубин» официально представил нового нападающего Виталия Лисаковича
news_header_top_970_100

«Рубин» официально представил нового нападающего Виталия Лисаковича

Контракт с игроком рассчитан на 3,5 года.

Спорт
21 января 2022  19:26
Автор:
Артур Казанцев

Казанский «Рубин» официально новичка команды - Виталия Лисаковича. Контракт с форвардом рассчитан на 3,5 года. О подписании соглашения с 23-летним нападающим сообщила клубная пресс-служба. 

До этого нападающий выступал в московском «Локомотиве». За железнодорожников он успел отличиться 5 раз, а также сделал 7 результативных передач. Всего в майке «Локо» он провёл 53 матча. 

Кроме того, на его счету есть забитый мяч в Лиге чемпионов, сделал он это в матче с австрийским «Зальцбургом». 

Лисакович выступает за сборную Белоруссии, где он и становился чемпионом.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что другой форвард казанцев Джордже Деспотович был переведён в дубль. 

Новости
Жители поселков для многодетных прокурору Тукаевского района на отсутствие коммуникаций
«Рубин» официально представил нового нападающего Виталия Лисаковича
Минспорт РФ планирует проводить разъяснительные беседы с болельщиками, выступающими против Fan Id
В Казани не осталось ни одного лифта с истекшим сроком эксплуатации
Более 90% спортсменов олимпийской сборной России прошли вакцинацию от COVID-19
«Рубин» отправил Деспотовича и Игнатьева в дублирующий состав
В Казань на сессию комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО приедут представители 194 стран
В казанских поселках появятся 20 контейнерных площадок