«Рубин» отправил Деспотовича и Игнатьева в дублирующий состав

Казанский футбольный клуб «Рубин» отправил нападающего Джордже Деспотовича и форварда Ивана Игнатьева в дублирующий состав команды. Об этом сообщила пресс служба клуба.

«По решению клуба и тренерского штаба нападающий «Рубина» Деспотович будет тренироваться с дублирующим составом команды», – сообщили в пресс-службе.

Деспотович уже попрощался с клубом на своей странице в Инстаграме. «Спасибо за все», – написал футболист, отметив аккаунт «Рубина» и поставив эмодзи с машущей рукой.



Также следом за ним отправили в дубль Ивана Игнатьева.

«Рубин» сообщает, что больше не надеется на Деспотовича.