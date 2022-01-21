 «Рубин» отправил Деспотовича и Игнатьева в дублирующий состав
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«Рубин» отправил Деспотовича и Игнатьева в дублирующий состав

Деспотович уже попрощался с клубом в соцсетях.

Республика
21 января 2022  18:17
Автор:
Николай Лукоянов

Казанский футбольный клуб «Рубин» отправил нападающего Джордже Деспотовича и форварда Ивана Игнатьева в дублирующий состав команды. Об этом сообщила пресс служба клуба.

«По решению клуба и тренерского штаба нападающий «Рубина» Деспотович будет тренироваться с дублирующим составом команды», – сообщили в пресс-службе.

Деспотович уже попрощался с клубом на своей странице в Инстаграме. «Спасибо за все», – написал футболист, отметив аккаунт «Рубина» и поставив эмодзи с машущей рукой.  
 

Также следом за ним отправили в дубль Ивана Игнатьева. 

«Рубин» сообщает, что больше не надеется на Деспотовича.

 

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