 «Рубин» подписал 17-летнего киргизского нападающего «Галатасарая»
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«Рубин» подписал 17-летнего киргизского нападающего «Галатасарая»

Бекназ Алмазбеков в прошлом сезоне забил 16 голов за молодежную команду турецкого клуба и дебютировал за сборную Киргизии в Кубке Азии.

Спорт
20 июня 2023  14:03
Автор:
Эдуард Салихов

«Рубин» подписал 17-летнего киргизского нападающего Бекназа Алмазбекова. У футболиста закончился контракт с «Галатасараем», поэтому он переходит в статусе свободного агента. Об этом сообщает турецкое издание GZ GAZETE

Алмазбеков в прошлом сезоне забил 16 голов за молодежную команду турецкого клуба и дебютировал за сборную Киргизии в Кубке Азии.

Ранее «КВ» сообщали, что казанский «Рубин» покидает полузащитник Игорь Горбунов. Горбунов сыграл в составе команды 23 матча, забил один гол и сделал шесть голевых передач. Он пришел в «Рубин» в июле прошлого года.

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