«Рубин» сыграл вничью с «Факелом» в Турции. Команды забили 8 мячей

Казанский «Рубин» сыграл вничью с воронежским «Факелом» со счетом 4:4. Игра прошла в турецком Белеке в рамках подготовки ко второй части сезона в РПЛ.

Номинальные хозяева вышли на поле, как и обычно бывает на сборах, в экспериментальном составе. Место в воротах занял Никита Медведев, в обороне вышли сразу два новичка Александр Ломовицкий и Егор Тесленко, компанию им составили Филипп Уремович, а также Георгий Зотов. В центре поля места заняли Леон Мусаев и Хван Ин Бом, на флангах расположились Солтмурад Бакаев и Александров Зуев, под нападающим был Сеад Хакшабанович, а место форварда Герман Онугха.

Матч начался с активных атак казанцев, на 7 минуте Зуев, который вернулся в полузащиту с приходом Ломовицкого, нанес опасный удар с края штрафной площади, однако вратарь воронежцев с ударом справился.

На 13 минуте уже Бакаев попытался пробить голкипера «Факела», но удар прошел мимо ворот. Издали бил и корейский полузащитник Ин Бом, но был не точен.

Активные атаки казанцев все же принесли результат на 30 минуте, счет во встрече открыл Герман Онугха, с передачи Ломовицкого, выйдя один на один и точно пробив мимо вратаря.

Удвоил же преимущество «Рубина» защитник Егор Тесленко, который находится на просмотре в команде, сам он играет за челнинский «Камаз». После подачи с углового мяч попал в Онугху, вратарь с этим ударом справился, но Тесленко был точен на добивании.

Но преимущество казанцев растаяло буквально на глазах, первый мяч «Факел» забил уже на 44 минуте, и через минуту забил и второй. Отличились Максимов и Разборов.

Однако «Рубин» тут же вышел вперед, точным ударом отличился Александр Зуев, пробивший из за пределов штрафной. Так счет стал 3:2, а заодно и завершился первый тайм.

На вторую половину игры казанцы вышли в следующем составе: поле покинули: Зотов, Уремович, Мусаев, Хван, Хакшабанович, Бакаев и Зуев. Вместо них вышли Суриков, Вахания, Стрельник, Фаттахов, Игнатьев, Деспотович и Климов.

Свой четвертый мяч «Рубин» забил уже на 66 минуте, вновь отличился Онугха, вратарь «Факела» попытался вынести мяч из своей штрафной, но попал в Германа. Счет во встрече воронежцы сократили на 74 минуте встречи, стандарт реализовал Смирнов.

Сравнять счет «Факел» мог на 77 минуте, в ворота казанцев был назначен пенальти, но удар Дмитриева отразил голкипер.

Воронежцы все же свели матч к ничьей, на этот раз Дмитриев был точен, пробив находясь в пределах штрафной площади.