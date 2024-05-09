«Рубин» хочет уволить Рахимова – инсайд Генича

Российский комментатор Константин Генич предполагает внутренние дрязги в «Рубине».

Как пишут «Metaratings», Генич сообщил о возможном увольнении главного тренера Рашида Рахимова на Ютуб-шоу, заявив, что его хотят «подвинуть».

Рахимов возглавляет «Рубин» с 2023 года и занимает девятое место в Российской Премьер-Лиге. Под его руководством казанский клуб стал победителем МЕЛБЕТ-Первой лиги и получил право выступать в РПЛ.

Кстати, СМИ ранее писали о том, что бывший защитник команды Алексей Попов признает плохую игру «Рубина».