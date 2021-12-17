«Рубин» заинтересован в подписании Магомеде Оздоева

Казанский «Рубин» проявляет интерес к полузащитнику питерского «Зенита» Магомеду Оздоеву. Об этом сообщает Metaratings.

Этим летом у российского игрока заканчивается контракт с «Зенитом» в своб очередь сам клуб пока не предложил ему продление. Если стороны не смогут договориться, то летом футболист станет свободным агентом и тогда казанцы смогут подписать его бесплатно.

Напомним, что в «Зенит» Магомед Оздоев перешел именно из «Рубина», в составе питерцев он играет с 2018 года. В Казани же он выступал с 2015 по 2017 год.

Ранее появились слухи, что «Рубин» может продать корейского полузащитника Хван Ин Бома в турецкий «Фенербахче».