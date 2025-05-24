«Рубин» завершил сезон эффектной победой над «Оренбургом»

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Спорт
24 мая 2025  20:47

В заключительном туре Российской премьер-лиги казанский «Рубин» одержал уверенную победу над «Оренбургом» со счетом 4:2. Матч, прошедший на домашнем стадионе, стал ярким завершением сезона для подопечных Рашида Рахимова.

Игра началась с доминирования хозяев поля. Уже на 7-й минуте Дардан Шабанхаджай открыл счет, эффектно пробив из-за пределов штрафной. Спустя короткое время он же ассистировал Мирлинде Даку, который удвоил преимущество. Однако «Оренбург» ответил двумя быстрыми голами – сначала отличился Марин (11’), затем Мансилья (22’).

Переломный момент наступил на 34-й минуте, когда Шабанхаджай оформил дубль, установив окончательный счет в первом тайме – 3:2. Во втором тайме Йочич поставил победную точку в матче, забив четвертый гол с 21 метра.

Особую атмосферу игре придало присутствие премьер-министра Татарстана Алексея Песошина и игроков казанского ватерпольного клуба «КОС-Синтез» – недавних чемпионов России. Матч был посвящен Дню химика и прошел при поддержке ПАО «Казаньоргсинтез».

По итогам сезона «Рубин» занял 7-е место в турнирной таблице, набрав 45 очков. Впервые в истории чемпионом РПЛ стал «Краснодар».

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