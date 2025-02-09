«Рубин» завершил турецкий сбор поражением от «Нефтчи»

news_top_970_100
Спорт
9 февраля 2025  12:36
Автор:
Назиля Фахрутдинова

Казанский "Рубин" потерпел поражение в контрольном матче против узбекистанского "Нефтчи" со счетом 0:1, завершив свой тренировочный сбор в Турции на минорной ноте. Единственный гол в матче, прошедшем в рамках подготовки к возобновлению сезона, забил грузинский нападающий "Нефтчи" Тома Табатадзе на 43-й минуте. Ошибка вратаря "Рубина" Евгения Ставера при выходе на угловой привела к пропущенному мячу.

Этот матч стал последним для команды Рашида Рахимова на втором тренировочном сборе в Турции. До этого "Рубин" одержал победы над македонской "Стругой" (1:0) и московским "Торпедо" (2:0), а также сыграл вничью с узбекистанским "Сурханом" (2:2).

Первый официальный матч после зимней паузы "Рубин" проведет 1 марта в Грозном против "Ахмата" в рамках 21-го тура Российской Премьер-лиги.

news_right_column_240_400
Новости
Переправа Аракчино - Верхний Услон откроется завтра
«Волга Автодор» перешла в руки Руслана Хайруллина
Сегодня Луна приблизится к Марсу над Казанью
«Рубин» завершил турецкий сбор поражением от «Нефтчи»
На берегу Казанки вырастет современный деловой центр
В Татарстане взлетели закупочные цены на молоко
Малые хозяйства Татарстана: Рост производства и господдержка
Татары вошли в топ самых выносливых народов России по версии Genotek