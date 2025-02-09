«Рубин» завершил турецкий сбор поражением от «Нефтчи»

Казанский "Рубин" потерпел поражение в контрольном матче против узбекистанского "Нефтчи" со счетом 0:1, завершив свой тренировочный сбор в Турции на минорной ноте. Единственный гол в матче, прошедшем в рамках подготовки к возобновлению сезона, забил грузинский нападающий "Нефтчи" Тома Табатадзе на 43-й минуте. Ошибка вратаря "Рубина" Евгения Ставера при выходе на угловой привела к пропущенному мячу.

Этот матч стал последним для команды Рашида Рахимова на втором тренировочном сборе в Турции. До этого "Рубин" одержал победы над македонской "Стругой" (1:0) и московским "Торпедо" (2:0), а также сыграл вничью с узбекистанским "Сурханом" (2:2).

Первый официальный матч после зимней паузы "Рубин" проведет 1 марта в Грозном против "Ахмата" в рамках 21-го тура Российской Премьер-лиги.