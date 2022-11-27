Рука Уткульбаева. «Рубин» впервые побеждает в «эль татарико»

«Юрий Анварыч! Юрий Анварыч!» – заряд с фан-сектора «Рубина» перекрывает бодрую музыку, которую включили на «Ак Барс Арене» после финального свистка судьи Кукуляка, возвестившего о второй подряд победе казанцев с и. о. главного тренера.

Юрий Анварович Уткульбаев вдоль бровки направляется в сторону Южной трибуны, останавливается в зоне гостевой скамейки и с полминуты жестами благодарит фанатов за такую теплую поддержку. Задачу, поставленную перед ним в двух заключительных играх календарного года, Уткульбаев выполнил на 100 процентов. Хотя это было непросто – что в Уфе, что в Казани, где в воскресенье на «Ак Барс Арене» давали «эль-татарико».

Фото: © rubin-kazan.ru

Важный междусобойчик

…В 14.05 на огромной парковке стадиона – дюжина автомобилей, несколько человек и пронизывающий ветер, который превращает приемлемые для конца ноября минус 6 в кошмарные минус 15.

По пути к рубежу досмотра входящих на арену замечаю экс-пресс-атташе «Нефтехимика» Марселя Ибатуллина, патриарха нижнекамского профессионального футбола Наиля Нурмеевича Гизатуллина, человека, очень похожего на бывшего вратаря «Рубина» Валерия Алескарова, пару-тройку болельщиков, чьи лица знакомы еще с 90-х. И складывается ощущение, что ты идешь на корпоративный междусобойчик, посвященный Юрию Уткульбаеву.

Фото: © rubin-kazan.ru

Для и. о. главного тренера «Рубина», плодотворно поработавшего и в «Нефтехимике», матч действительно важный. Вдохновленные успехом в Уфе (напомним, в татаро-башкирском дерби казанцы одержали волевую победу со счетом 2:1), в «эль-татарико», дебютном для Уткульбаева как тренера «Рубина» домашнем матче, болельщики ждут от него только победы.

Да и турнирное положение казанцев таково, что потеря очков на своем поле может выйти боком на финише сезона. Одним словом, очень важная игра. Вот только на поле выходит не главный тренер, а футболисты. И именно по их игре можно судить о тренерской работе.

Фото: © rubin-kazan.ru

Хороший газон – хорошая игра

Уткульбаев практически ничего не изменил в построении «Рубина» по сравнению с матчем против «Уфы»: та же схема 4-4-2, те же лица, за исключением Камиля Муллина, вместо которого вышел Артем Попов. А вот игра казанской команды смотрится по-другому. В Уфе просматривалось желание рубиновцев быстрее двигать мяч, чаще играть в касание, но, по всей видимости, искусственное поле стадиона «Нефтяник» не способствовало этому – было много брака.

Натуральный газон «Ак Барс Арены» для сегодняшней погоды просто идеален, точные быстрые короткие и средние передачи в исполнении «Рубина» радуют глаз. Дебют – целиком за хозяевами, и Фамейе едва не «рисует» гол головой из серии тех, что казанцы колотили пачками на предыгровой тренировке (клубный ютьюб-канал вам в помощь). Неплохо получается у рубиновцев и просачиваться в штрафную соперника за счет тех самых быстрых передач, порой очень красивых – с пропуском мяча на третьего и открыванием пропускающего. Но до поры до времени нижнекамцы справляются с натиском соперника, отвечая нечастыми подходами к воротам Юрия Дюпина.

Фото: © rubin-kazan.ru

Первый гол «Рубина» получается трудовым: Фамейе не выключился из борьбы за казалось бы потерянный мяч и каким-то немыслимым образом выковырял его из ног двух защитников во вратарской (!) «Нефтехимика». Секундная пауза для того, чтобы оценить ситуацию, четкий пас на влетающего в штрафную Дзагоева – и удар-гвоздь последнего: получите, распишитесь.

Используй Лисакович перед самым перерывом подарок кого-то из защитников соперника – был бы героем, забившим трижды в двух играх после отставки Слуцкого. Но Лис решил поэстетствовать – попытался с линии штрафной «паненкой» перекинуть мяч через вратаря нижнекамцев Обухова. Вышел конфуз. Причем ожидаемый: сложно исполнить удар-подсечку по движущемуся мячу, особенно если он катится от тебя. Зато радость фотографам: Уткульбаев хватается за голову.

Фото: © rubin-kazan.ru

И снова Нижегородов!

Похожий жест и. о. главного тренера «Рубина» демонстрирует и вскоре после перерыва, когда Фамейе просто не попадает толком по мячу, пытаясь направить его в ворота метров с трех. Как правило, футбол таких промахов не прощает, и зачастую вместо логичных 2:0 на табло загорается 1:1. Но выручают Дмитрий Кабутов с Константином Нижегородовым: первый подает угловой на ближнюю штангу, а второй, чиркая головой по мячу, переправляет его в дальний угол.

Для молодого центрального защитника Нижегородова этот забитый мяч стал первым в «Рубине», а игра против Нижнекамска – второй. Напомним, дебютировал он неделей ранее в Уфе, и после того матча и. о. главного тренера одобрительно высказался об игре защитника. Против «Нефтехимика» Нижегородов действовал не менее уверенно – из центра угроз воротам «Рубина» не было. За исключением момента в конце матча, когда кто-то из защитников скинул мяч в свою штрафную в расчете на Дюпина, а тот зачем-то вышел из ворот. Но все обошлось.

Фото: © rubin-kazan.ru

По тому, как Уткульбаев делает замены, видно, что у него четкий план на игру. Сначала освежает левый фланг (вместо Безрукова – Горбунов). Затем – центр поля (опытного Дзагоева меняет не менее опытный Иванов). А в концовке, когда любая проигрывающая команда идет большими силами вперед, переходит на схему 5-4-1, выпуская вместо двух нападающих – Фамейе и Лисаковича – нападающего Муллина и третьего центрального защитника Тесленко. Все по делу: да, атака «Рубина» притупляется, но зато в обороне все надежно, и важные три очка достаются казанцам.

«Это мой клуб»

«Рубин» своей игрой в этом матче оставил приятное впечатление. Наверное, слишком громко говорить о том, что команда преобразилась, но рука Уткульбаева уже чувствуется. На послематчевой пресс-конференции на мой вопрос, как удалось добиться от игроков того, чтобы мяч двигался быстрее, Юрий Анварович ответил просто: «Мы поставили цель доставлять мяч на чужую половину поля быстрее, и, по возможности, проводить быстрые контратаки. В том, что ребята это могут делать, я не сомневаюсь». Как показали матчи против «Уфы» и «Нефтехимика», игроки услышали тренера, приняли его пожелания и воплотили их в жизнь.

Фото: © rubin-kazan.ru

Что дальше? Кто повезет команду на сборы перед весенним отрезком первенства, который «Рубин» начнет с третьей позиции, отставая на одно очко от «Алании» и на четыре – от «Балтики»?

— Задача стояла на два ближайших матча – выступить максимально удачно. Сейчас будет время поговорить о дальнейшем, встретимся с руководителями, выслушаю их пожелания. Может быть, они послушают мои. Думаю, в ближайшее время будет официальное заявление – какое-то решение будет принято, – сказал Уткульбаев.

И, услышав реплику из зала, готов ли он лично, добавил:

— В «Рубине» я готов работать на любой позиции. Это мой клуб.

Фото: © rubin-kazan.ru

Футбол. Первая лига. 20-й тур

Рубин (Казань) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 2:0 (1:0).

Голы: 1:0 – Дзагоев, 31; 2:0 – Нижегородов, 60.

Предупреждения: Школик, 43; Лисакович, 72; Ширяев, 75;

Рубин: Дюпин, Самошников, Грицаенко, Нижегородов, Дзагоев (Иванов, 73), Попов, Зотов, Безруков (Горбунов, 57), Кабутов, Фамейе (Муллин, 78), Лисакович (Тесленко, 78).

Нефтехимик: Обухов, Ситдиков, Бердников, Ширяев, Шоркин (Зорин, 46), Калугин (Дворецков, 79), Хубаев (Денисов, 63), Галиулин, Москвичев, Школик (Котик, 46), Барсов (Уридия, 62).

27 ноября. Казань. «Ак Барс Арена». 3190 зрителей.

Судья: Евгений Кукуляк (Калуга).