«Руки Вверх» станут хедлайнером Дня города в Лаишево

news_top_970_100
Республика
13 сентября 2024  10:37
Автор:
Эндже Гарафиева

Город на берегу Камы — Лаишево — отметит 467-летие со дня основания и 97-летие Лаишевского района. Праздник состоится 14 сентября сразу на трех площадках – Соборной площади, в киногородке «Семрук» и в экстрим-парке, который в этом году признан одним из лучших в России.

С самого утра для гостей праздника подготовлена насыщенная программа. Состоятся выставки, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, спортивные состязания для всей семьи. Маленьких гостей ждут аттракционы, батуты и карусели, а любителей истории – традиционные русские игры и мастер-классы по старинным ремеслам.

Торжественное открытие праздника с театрализованным прологом и церемонией награждения начнется в 16:00 на Соборной площади.

Вечером всех желающих ждет кинопоказ под открытым небом – на большом экране покажут фильм «Мой любимый чемпион». Завершится праздничный день выступлением зажигательной кавер-группы «BamBeat» и трибьют-шоу «Руки Вверх» в 21:30.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В центре Казани столкнулись автобус №91 и внедорожник, два человека пострадали
Жительница Набережных Челнов выиграла 100 000 рублей от Ак Барс Банка
20 новых «краснобусов» с кондиционерами и USB-зарядкой выедут на дороги Казани
Высокогорский район сделал рывок на пять позиций в социально-экономическом рейтинге РТ
В Татарстане стартуют традиционные сельскохозяйственные ярмарки
А.С.Пушкин в Казани: домыслы, мифы, исследования
Ильсур Метшин: Литературный форум стран БРИКС должен стать ежегодным
Ильсур Метшин: Литературный форум стран БРИКС должен стать ежегодным
Гран-при «Алтын минбара» получил фильм «Легенды вечных снегов»
Гран-при «Алтын минбара» получил фильм «Легенды вечных снегов»