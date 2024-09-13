«Руки Вверх» станут хедлайнером Дня города в Лаишево

Город на берегу Камы — Лаишево — отметит 467-летие со дня основания и 97-летие Лаишевского района. Праздник состоится 14 сентября сразу на трех площадках – Соборной площади, в киногородке «Семрук» и в экстрим-парке, который в этом году признан одним из лучших в России.

С самого утра для гостей праздника подготовлена насыщенная программа. Состоятся выставки, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, спортивные состязания для всей семьи. Маленьких гостей ждут аттракционы, батуты и карусели, а любителей истории – традиционные русские игры и мастер-классы по старинным ремеслам.

Торжественное открытие праздника с театрализованным прологом и церемонией награждения начнется в 16:00 на Соборной площади.

Вечером всех желающих ждет кинопоказ под открытым небом – на большом экране покажут фильм «Мой любимый чемпион». Завершится праздничный день выступлением зажигательной кавер-группы «BamBeat» и трибьют-шоу «Руки Вверх» в 21:30.