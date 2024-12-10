Руководитель фирмы «Атриум» в Татарстане подозревается в налоговых махинациях

В Татарстане главу компании «Атриум» заподозрили в налоговых правонарушениях на сумму 121 миллион рублей. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

По предварительным данным, с 2019 по 2022 год директор предприятия подготавливал фальсифицированные налоговые декларации, включав в них сведения о несуществующих сделках с 20 контрагентами. В результате таких действий удалось избежать уплаты налогов на указанную сумму.

В настоящее время следственные органы продолжают свою работу по данному делу.