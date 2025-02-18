Руководитель компаний в Татарстане обвиняется в уклонении от налогов и легализации 125 млн рублей

В Татарстане возбуждено уголовное дело против руководителя и учредителя двух компаний, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По данным пресс-службы МВД по Республике Татарстан, бизнесмен с июля 2021 по июль 2023 года уклонился от уплаты налогов на сумму более 299 млн рублей.

Следствие установило, что с 2021 по 2024 год обвиняемый переводил деньги с расчетных счетов своих компаний на счета родственников. Общая сумма переводов составила 125 млн рублей, которые впоследствии были обналичены. На эти средства бизнесмен приобрел несколько автомобилей стоимостью 25 млн рублей, оформив их на свою сожительницу.

Кроме того, в феврале 2024 года мужчина заключил договор страхования жизни своей сожительницы на сумму свыше 100 млн рублей. Таким образом, через сделки с автомобилями и страховой договор он легализовал 125 млн рублей.

За совершенные преступления бизнесмену грозит до семи лет лишения свободы. Уголовное дело находится в стадии расследования.