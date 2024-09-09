Руслан Безруков: «Моя шутка про «Зенит» вышла за рамки»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков признал, что его шутка после матча с «Зенитом» в прошлом сезоне РПЛ была неудачной и прозвучала слишком резко. Об этом пишет «Чемпионат».

В интервью YouTube-каналу Nobel футболист вспомнил о событиях того дня. После победы «Рубина» над «Зенитом» со счетом 2:0, Безруков в шутливой форме прокомментировал результат матча, что вызвало неоднозначную реакцию.

«Сказал где-то чуть-чуть более резко, наверное, нежели нужно было. И, соответственно, вызвало такой резонанс», – признался Безруков.

Футболист подчеркнул, что это была именно шутка, но признал, что перешел допустимую грань.

«Человек, который является медийной личностью, должен где-то формулировать речь, даже если он не считает на тот момент, что он сказал резко, но он просто должен сглаживать углы, чтобы не было вообще никаких вопросов», – объяснил казанский футболист.